В Челябинской области хулиган-рецидивист поджег «Газель»

Полицейские быстро раскрыли преступление

В Кизильском районе задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в поджоге автомобиля «Газель», сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Пожар произошел в поселке Измайловском. По словам очевидцев, мужчина открыл дверь припаркованной машины и поджег пассажирское сиденье, после чего скрылся.

«Автомобиль сгорел полностью. Подозреваемый ранее судим за аналогичные преступления», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений).