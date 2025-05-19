В Кизильском районе задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в поджоге автомобиля «Газель», сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Пожар произошел в поселке Измайловском. По словам очевидцев, мужчина открыл дверь припаркованной машины и поджег пассажирское сиденье, после чего скрылся.
«Автомобиль сгорел полностью. Подозреваемый ранее судим за аналогичные преступления», — прокомментировали в региональном полицейском главке.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений).