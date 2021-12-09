В Челябинской области капремонт художественной школы привел к уголовному делу

Ущерб бюджету составил два миллиона рублей

Следственный отдел СК РФ по Южноуральску возбудил уголовное дело в отношении должностного лица Детской художественной школы (ДХШ) поселка Увельский. Поводом стали материалы проверки контрольно-счетной палаты, сообщает пресс-служба КСП региона.



По данным пресс-службы контрольного ведомства, проверка законности использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт худшколы, началась в середине июля 2021 года. В сентябре зампредседателя КСП Челябинской области Юрий Подшивалов в своем отчете сообщал, что проверка выявила неэффективное использование субсидии и бюджетных средств и нарушение контрактного законодательства РФ.

В контрольно-счетной палате региона уточняют, что более 245 миллионов рублей из бюджета области, направленные на капремонт школы, использовались неэффективно. Контракт с подрядчиком был заключен с нарушениями, ремонт выполнен некачественно, зато руководство школы оплатило работы, которые по факту даже не были выполнены. В результате ущерб бюджету составил около двух миллионов рублей — по сведениям КСП, а по данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области — свыше 1,6 миллиона рублей.

В результате по документам капитальный ремонт был завершен еще год назад, в декабре 2020 года, но на 1 декабря 2021-го здание школы не эксплуатировалось.

Материалы проверки КСП направлены в районную прокуратуру. В итоге следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Халатность» УК РФ в отношении должностного лица худшколы. Отметим, в настоящее время директор школы не назначен, его обязанности временно исполняет педагог Татьяна Макарова.

В управлении культуры администрации Увельского района получить комментарий по ситуации на момент публикации материала не удалось.