В Челябинской области изъятые полицией рыболовные сети передадут в зону СВО

Незаконную реализацию продукции обнаружили в трех городах Южного Урала

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области в ходе масштабных рейдов выявили факты незаконной реализации запрещенных рыболовных сетей в Челябинске, Копейске и Магнитогорске. Изъятую продукцию они направят на фронт в зону спецоперации, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники полиции провели рейды совместно со специалистами отдела государственного контроля надзора и охраны водных биологических ресурсов. И выявили, что в Челябинске на рынке «Китайский» продавался товар, запрещенный к свободному обороту на территории РФ. В результате было обнаружено и изъято 25 рыболовных сетей.

В Копейске в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен факт нелегальной предпринимательской деятельности. Индивидуальный предприниматель торговал жаберными сетями из павильона на улице 4‑й Пятилетки. Оттуда изъяли 7 единиц запрещенной продукции. В Магнитогорске аналогичное нарушение выявили оперативники местного отдела ЭБиПК. Торговля велась из павильона в Правобережном районе.

Собранные полицейскими материалы будут направлены в суд для принятия решения по существу. Все изъятые в ходе мероприятий рыболовные сети будут направлены для нужд СВО.