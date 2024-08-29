В Челябинской области изъято 43 кг контрабандного гашиша

Задержаны двое активных участников международной ОПГ

Контрразведчики не пустили на Урал больше 40 кг гашиша. Контрабандную поставку планировали двое рецидивистов.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, в результате оперативно-разыскных действий совместно с Погрануправлением ФСБ и КНБ Республики Казахстан были задержаны неработающие, ранее судимые граждане России 60 и 66 лет, причастные к деятельности международной ОПГ, которая специализируется на контрабанде наркотиков в особо крупном размере из стран Центрально-Азиатского региона в Россию.

«При обыске у дилеров обнаружено и изъято более 43 кг гашиша, который планировали продавать на территории Уральского федерального округа», — рассказали в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мужчинам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на пресечение противоправной деятельности других участников ОПГ.