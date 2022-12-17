В Челябинской области изъяли спрятанные в носки полторы тысячи свертков с 3 кг наркотика

Задержанные намеревались сбыть мефедрон бесконтактным способом

В Кыштыме Челябинской области полицейские задержали двух местных жительниц, подозреваемых в незаконном обороте трех килограммов наркотика. Женщин заключили под стражу, сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Челябинской области.

35-летнюю и 34-летнюю местных жительниц правоохранители задержали в лесном массиве неподалеку от СНТ «Кварц». Осмотрев местность, стражи порядка обнаружили организованные подозреваемыми тайники, в которых находилось полторы тысячи свертков с неизвестным веществом. Для маскировки все пакетики были завернуты в черные носки. Экспертиза показала, что женщины сбывали мефедрон.

«Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленницы, используя сеть Интернет, получали задания по незаконному сбыту наркотических средств бесконтактным способом с помощью тайников-закладок на территории нескольких городов Челябинской области»,— уточнили в ведомстве.

В отношении жительниц Кыштыма возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас правоохранители устанавливают соучастников преступления.