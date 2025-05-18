В магазинах Челябинской области за неделю выявили почти две тысячи литров спиртного неизвестного производства и свыше 93 тысяч пачек немаркированных сигарет в рамках оперативного мероприятия «Контрафакт». Те, кто замешан в незаконном обороте нелегальной продукции, привлечены к административной ответственности либо стали фигурантами уголовных дел, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Так, в одном из магазинов в Курчатовском районе Челябинска правоохранители обнаружили около 700 немаркированных бутылок спиртного. А в магазине, расположенном в Металлургическом районе, полицейские нашли пачки сигарет без акцизных марок.
Проверки будут продолжены.