В Челябинской области изъяли почти 2 тыс. литров сомнительного алкоголя за неделю

Обнаружили в торговых точках и внушительную партию немаркированных сигарет

В магазинах Челябинской области за неделю выявили почти две тысячи литров спиртного неизвестного производства и свыше 93 тысяч пачек немаркированных сигарет в рамках оперативного мероприятия «Контрафакт». Те, кто замешан в незаконном обороте нелегальной продукции, привлечены к административной ответственности либо стали фигурантами уголовных дел, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, в одном из магазинов в Курчатовском районе Челябинска правоохранители обнаружили около 700 немаркированных бутылок спиртного. А в магазине, расположенном в Металлургическом районе, полицейские нашли пачки сигарет без акцизных марок.

Проверки будут продолжены.