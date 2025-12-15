В Челябинской области изъяли 400 тысяч пар контрафактных носков

Организации назначен штраф

Карталинская транспортная прокуратура совместно с Челябинской таможней пресекла попытку незаконного ввоза носков. В ходе проверки изъяли 400 тысяч пар без документов, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Партию стоимостью 9 миллионов рублей конфисковали. Компанию привлекли к административной ответственности, назначили штраф 50 тысяч рублей. За исполнением решения суда установлен контроль.

Напомним, челябинского предпринимателя осудили за контрабанду масел на 33,5 миллиона рублей. За четыре года он вывез за границу более 155 тонн жидкостей.