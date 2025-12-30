В Челябинской области изберут меру наказания виновнице смертельного ДТП

В аварии погибли мать и двое детей

Суд Красноармейского района рассмотрит дело об аварии, в которой в конце октября погибли женщина и ее двое детей — мальчикам было два и пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Трагедия случилась утром 25 октября на перекрестке у села Миасского. По данным следствия, 51‑летняя женщина на «Ладе Гранта» выехала со второстепенной дороги, не уступив машине, которая двигалась по главной. В результате Mitsubishi Lancer, за рулем которого была 31‑летняя мать семейства, вынесло на встречную полосу, где он врезался в грузовик. На месте погибли водитель и ее маленькие сыновья.

Женщина, виновная в ДТП, полностью признала свою вину. Ей грозит статья за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц.

Родными погибших предъявлен иск о возмещении морального вреда на 10 миллионов рублей и компенсации расходов на похороны — 176 тысяч рублей. Теперь суд должен решить вопрос о мере наказания.