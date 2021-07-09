В Челябинской области из‑за сильного ветра возникло четыре природных пожара

На борьбу со стихией привлечены 300 человек и 80 единиц техники

Сегодня, 9 июля, на территории Карталинского, Увельского и Нагайбакского районов из-за жары и ветра зафиксировано четыре очага пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Вокруг населенных пунктов проведена дополнительная опашка, расширены минерализованные полосы, привлечены 17 единиц инженерной техники. В населенных пунктах организовано дежурство пожарно-спасательных подразделений МЧС России. Организована работа межведомственного оперативного штаба, проведено заседание КЧС и ОПБ Челябинской области. Всего к реагированию привлечены более 300 человек, 80 единиц техники, в том числе 2 пожарных и 1 восстановительный поезд ОАО „РЖД“», — рассказали в пресс-службе.

Прямо сейчас идет эвакуация людей из поселка Джамбык. В нем проживают 738 человек, 215 из них — дети.

Ранее сообщалось, что южноуральцев эвакуируют по железнодорожным путям, однако в правительстве региона уточнили, что для людей все-таки организовали выезд на автобусах.