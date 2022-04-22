В Челябинской области из‑за пожара в подъезде жилого дома эвакуировали людей

Загорелась кладовая рядом с мусоропроводом

В ночь на пятницу, 22 апреля, жители одного из домов по улице Озимина проснулись от резкого хлопка. Начался пожар и задымление всего подъезда. Прибывшие пожарные эвакуировали на улицу четырех человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Возгорание произошло в оборудованной кладовой между 1-м и 2-м этажами, рядом с мусоропроводом. Горели вещи на площади 3 кв. м. Пострадавших нет», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Ликвидировали пожар три единицы техники и девять человек личного состава МЧС. Вероятной причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.