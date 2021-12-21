В Челябинской области из‑за пожара в пекарне на улицу эвакуировались 10 человек

ЧП обошлось без пострадавших

На центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в пекарне в деревне Шемаха. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили в 8-м пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области.

«К месту вызова были направлены силы и средства добровольной пожарной команды „Шемаха“ и 69-й пожарно-спасательной части. Горело здание пекарни. Пострадавших не было, до приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек», — сообщили в ведомстве.

Пожар случился в ночь на понедельник, его последствия были ликвидированы к утру.

Как ранее сообщал наш сайт, 14 декабря в поселке Нижний Атлян загорелся продуктовый магазин, расположенный на первом этаже многоквартирного дома.