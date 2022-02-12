В Челябинской области из-за пожара в общежитии эвакуировали 12 человек

Происшествие обошлось без пострадавших

В Троицке Челябинской области в квартире общежития произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе седьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области, причиной ЧП стала невыключенная электроплита.

Пожар произошел днем 11 февраля на улице Гагарина. Спасателей вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма. Прибыв на место ЧП, сотрудники 31 и 55 пожарно-спасательных частей обнаружили пожар в одной из квартир.

«Звеном газодымозащитной службы с использованием спас комплектов было спасено 2 человека, эвакуировано 12 человек. На месте происшествия работало 3 звена газодымозащитной службы, на тушение подан 1 ствол. Благодаря профессиональным действиям пожарных возгорание было ликвидировано в считанные минуты, гибели и травматизма людей не допущено»,— уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стала невыключенная плита: хозяйка квартиры и ее супруг, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приготовили еду и отправились спать, забыв выключить технику.