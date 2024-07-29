В Челябинской области из‑за обильных осадков подтопило 325 домов

Эвакуированы более 900 человек

По данным ГУ МЧС по Челябинской области на утро понедельника, 29 июля, из-за обильных осадков в минувшие выходные в регионе подтоплено 325 жилых домов.

Также вода пришла в 600 садовых домиков и 1063 приусадебных участка.

«Самостоятельно эвакуировались более 900 человек. Силами МЧС и муниципалитетов эвакуировано 224 человека, из них 32 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 90 человек, в том числе семеро детей», — прокомментировали в региональном ГУ МЧС.

На Челябинск в июле выпало 250% месячной нормы осадков.

Прошедшие обильные и затяжные дожди повлияли на уровень водоемов как в городе, так и в регионе. На Киалимском водохранилище разрушилась плотина. В зоне подтопления оказалось несколько поселков. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в поселке Киолим, до которого также добралась вода. Во время общения с местными жителями он сообщил, что будут организованы выплаты пострадавшим.

Вода подтопила и другие муниципалитеты региона. В Челябинске продолжают сбрасывать воду из Шершневского водохранилища, чтобы избежать его переполнения. Непростая ситуация в Ленинском районе. Там подтопленными остаются 18 домов.