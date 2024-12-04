В Челябинской области из‑за короткого замыкания проводки сгорел двухквартирный дом

Люди успели эвакуироваться

Сегодня, 4 декабря, в поселке Каменная Речка в Троицком районе загорелась кровля двухквартирного жилого дома, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Первыми на место ЧП прибыли добровольцы, затем сотрудники МЧС. Пламя потушено на площади 282 квадратных метра.

«Предварительная причина происшествия — короткое замыкание электропроводки. Проверьте состояние проводки и бытовой техники перед новогодними праздниками», — призывают специалисты МЧС.

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