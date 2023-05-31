В одной из квартир в Магнитогорске разгорелся пожар. Причиной стал электросамокат, который находился на зарядке в аварийном режиме работы, сообщают в ГУ МЧС по Челябинской области.
От пожара пострадали стены квартиры, натяжной потолок, электросамокат. Владелец квартиры получил термический ожог, причем ему удалось самостоятельно потушить пламя. В травмпункте ему оказали первую помощь.
Сотрудники МЧС напоминают о том, что владельцам электросамокатов и других подобных устройств нужно строго соблюдать требования руководства по эксплуатации. Тушить возгорание самостоятельно можно только при отсутствии угрозы жизни и здоровью.