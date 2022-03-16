В Челябинской области изъяли 45 кг мефедрона

Преступная группа, по версии следствия, работала на Южном Урале и в Краснодарском крае

Сотрудники УФСБ ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков. Вещества задержанные продавали через интернет-магазин. Об этом сегодня, 16 марта, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

По данным ведомства, преступная группа задержана при перевозке мефедрона на территорию Челябинской области. Сам наркотик производили в Краснодарском крае.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято около 45 кг наркотического средства, химическое оборудование и реагенты, ликвидирована лаборатория по производству наркотиков», — сообщили в региональном УФСБ.

Организатором преступной деятельности, по версии следствия, стал гражданин Украины. По факту происшествия в отношении пятерых участников группы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»), все они заключены под стражу.