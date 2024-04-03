Река Нижний Тогузак затопила автодорогу в Челябинской области

На участке временно ограничили движение

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В Варненском районе река Нижний Тогузак вышла из берегов и подтопила 47 участков в селе Варна. Уровень воды поднялся до 250 сантиметров, произошло затопление автомобильной дороги возле поселка Кызыл-Маяк. Спецслужбы работают над облегчением прохода воды и помогают жителям домов, сообщает МЧС по Челябинской области.

«После проведения авиаразведки установлено подтопление 47 приусадебных участков жилых домов. 21 человек остается в домах, 43 человека, в том числе семь детей, уехали к родственникам. В пункт временного размещения южноуральцы не обращались», — отмечают в ведомстве.

Произошел перелив талых вод через автомобильную дорогу, соединяющую поселок Кызыл-Маяк и село Варна. На участке дороги временно ограничили движение.

Всю ночь спецслужбы Варненского района боролись с заторами на реке, помогая воде вернуться в обычное русло, но пока ее уровень остается высоким. Администрация Варненского района объявила режим повышенной готовности. Жителей могут временно переселить в эвакуационный пункт во дворце культуры «Планета».

Напомним, что пик половодья на большинстве рек региона ожидается с 11 по 20 апреля. Спасатели уже отрабатывают навыки помощи утопающим. Они рассказали, как спастись, оказавшись в ледяной воде.



В Челябинской области в период паводков установят более 90 пунктов временного размещения. В них смогут разместиться до 26 тысяч человек.

