«После проведения авиаразведки установлено подтопление 47 приусадебных участков жилых домов. 21 человек остается в домах, 43 человека, в том числе семь детей, уехали к родственникам. В пункт временного размещения южноуральцы не обращались», — отмечают в ведомстве.
Произошел перелив талых вод через автомобильную дорогу, соединяющую поселок Кызыл-Маяк и село Варна. На участке дороги временно ограничили движение.
Всю ночь спецслужбы Варненского района боролись с заторами на реке, помогая воде вернуться в обычное русло, но пока ее уровень остается высоким. Администрация Варненского района объявила режим повышенной готовности. Жителей могут временно переселить в эвакуационный пункт во дворце культуры «Планета».
Напомним, что пик половодья на большинстве рек региона ожидается с 11 по 20 апреля. Спасатели уже отрабатывают навыки помощи утопающим. Они рассказали, как спастись, оказавшись в ледяной воде.
В Челябинской области в период паводков установят более 90 пунктов временного размещения. В них смогут разместиться до 26 тысяч человек.