В Челябинской области ищут водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП

В аварии погиб пешеход

На улице Карла Либкнехта в Кыштыме неизвестный водитель насмерть сбил мужчину и скрылся. Об этом сегодня, 10 октября, сообщили в ОГИБДД ОМВД по городу.

ДТП случилось сегодня около 3 часов ночи. Неизвестный водитель наехал на пешехода возле дома № 125 по улице Карла Либкнехта и покинул место аварии. Мужчина, попавший под колеса авто, скончался на месте.

«В целях установления виновников ДТП Госавтоинспекция МО МВД России „Кыштымский“ просит очевидцев аварии сообщить в Госавтоинспекцию города Кыштыма по адресу ул. К. Либкнехта, 166 или по телефону 8(35151) 4-46-42, либо в дежурную часть полиции по адресу ул. Кр. Звезды, 97 или по телефонам 02,102, 4-46-61», — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал наш сайт, 27 сентября в Челябинске водитель ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения на улице Доватора недалеко от перекрестка с Шаумяна и столкнулся с двумя автомобилями. Виновник скрылся.