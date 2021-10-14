В Челябинской области ищут водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе

Мальчику понадобилась медицинская помощь

Рядом с домом № 2 по улице Свердлова в Миассе неизвестный водитель сбил 10-летнего школьника и скрылся. Об этом сообщили в ОГИБДД ОМВ по городу.

ДТП случилось накануне в 18:40. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбил автомобиль, а водитель не остановился, а решил скрыться с места происшествия. Теперь его разыскивает полиция. Ребенку понадобилась медицинская помощь.

Как ранее сообщал наш сайт, в Кыштыме неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

В Челябинске нашли водителя Infiniti, который сбил 17-летнего парня на остановке и покинул место ДТП.

