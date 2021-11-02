В Челябинской области ищут рыбака, пропавшего на озере Увильды

На воде обнаружены личные вещи мужчины

Спасатели Кыштымского отряда ищут 51-летнего рыбака, пропавшего на озере Увильды. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

О пропаже мужчины сообщил его сосед по даче в СНТ «Ветеран-2». Он указал спасателям те места, где обычно рыбачил южноуралец.

«Поисковые работы дежурная смена начала одновременно и по берегу небольшого озера, называемого местными „Садок“, и в указанном направлении по воде. Старенькая деревянная лодка с пробоиной в дне обнаружена затопленной на глубине около 1,5 метра. На воде, в месте предполагаемого происшествия, найдены личные вещи пропавшего и рыболовное снаряжение», — рассказали в областной ПСС.

Судьба рыбака пока остается неизвестной.

Как ранее сообщал наш сайт, в Каслинском районе Челябинской области родственники нашли тело 38-летнего мужчины, который отправился рыбачить на моторной лодке и пропал.