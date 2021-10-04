В Челябинской области ищут рыбака, пропавшего на озере Иртяш

Поиски осложняют сильный ветер и волны

В Каслинском районе Челябинской области на озере Иртяш ищут 38-летнего мужчину, который отправился рыбачить на моторной лодке и пропал. Об этом сегодня, 4 октября, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы.

ЧП случилось в минувшие выходные. Утром мужчина отправился порыбачить, не предупредив товарищей. Позже перевернутое судно обнаружили примерно в 1,5 км от берега.

«Спасатели визуально и при помощи „кошек“, с лодки и пешим ходом по береговой линии обследовали акваторию озера в районе обнаружения лодки. Сегодня поиск рыбака продолжается с использованием картплоттера. Проведение поисковых работ осложнено сильным ветром и большой волной», — рассказали в областной ПСС.

Как ранее сообщал наш сайт, 13 июля в озере Большой Куяш во время рыбалки утонул 61-летний мужчина.