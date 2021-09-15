В Челябинской области ищут очевидцев крупного лесного пожара

В Чебаркульском районе от огня пострадали сосны

Жителей Челябинской области, ставших свидетелями крупного пожара в Чебаркульском лесничестве 21 августа, просят откликнуться. Огонь уничтожил сосны на площади 5 га. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

Огонь вспыхнул на территории лесничества 21 августа. Общая площадь пожара составила 17,8 га, а также до степени прекращения роста уничтожены сосны.

Пожар случился в лесу примерно в 1,5 км юго-восточнее деревни Болотово.

«Кто обладает какой-либо информацией по данному пожару, просим сообщить в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городам Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому и Уйскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: Чебаркуль, улица Дзержинского, 3а, кабинет 21 или на электронный адрес: ondcheb@74.mchs.gov.ru», — призывает ведомство.