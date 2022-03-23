Инспекторы ГИБДД на 40-м километре автодороги Западный обход Челябинска остановили автомобиль «Рено-Логан» для проверки документов и обнаружили на заднем сиденье авто сверток с 240 граммами героина. Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в областной Госавтоинспекции.
За рулем авто находился 47-летний мужчина. Также были задержаны трое молодых пассажиров.
«При общении с полицейскими водитель заметно нервничал. Стражи порядка приняли решение о досмотре транспортного средства, в ходе которого обнаружили на заднем сиденье сверток светлого цвета, обернутый прозрачной пленкой. Подозреваемые пояснили, что хранили его с целью дальнейшего сбыта», — рассказали в Госавтоинспекции.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).
Подозреваемые заключены под стражу.
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