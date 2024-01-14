В Челябинской области инспекторы ДПС выявили пьяного водителя автобуса

Транспорт следовал без пассажиров

В Саткинском районе Челябинской области сотрудники ДПС остановили водителя автобуса, который управлял транспортом в состоянии опьянения. Кроме того, у него не было необходимых документов. В отношении водителя возбудили несколько административных дел, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Автобус, следовавший без пассажиров, инспекторы остановили в Бакале. Они заподозрили, что водитель пьян, и провели медосвидетельствование. Результаты теста подтвердили их предположения. Кроме того, у водителя не было путевой документации.

В его отношении возбудили административные дела об управлении транспортом в нетрезвом виде (статья 12.8 КоАП РФ), нарушении требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров (статья 12.31.1 КоАП РФ) и управлении транспортом водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД (статья 12.3 КоАП РФ).

Кроме того, решается вопрос о возбуждении административных дел в отношении юридического лица, которому принадлежит автобус.