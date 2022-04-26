В Челябинской области инспектор Рыбоохраны спас провалившегося под лед рыбака

Владимир Кулапин вытащил пострадавшего из воды и оказал ему первую помощь

Старший госинспектор челябинской Рыбоохраны Владимир Кулапин, патрулировавший устье реки Миасс Аргазинского водохранилища (Аргаяшский район), спас провалившегося под лед рыбака. Об этом «Первому областному» рассказали в пресс-службе ведомства.

Инспектор нес службу в 400 метрах от береговой линии, когда заметил идущего по льду рыбака, который неожиданно пропал из вида в момент пересечения устья реки.

Владимир Кулапин быстро сориентировался и нашел на берегу товарища провалившегося рыбака. Инспектор выдал ему предназначенный для спасения утопающих «Конец Александрова» — плавучий тонкий трос с петлей и двумя поплавками.

Сам Кулапин, надев сапоги и спасательный жилет, побежал к пострадавшему.



Инспектор вытащил рыбака на твердый лед и отвел в служебный автомобиль, где оказал замерзшему мужчине первую помощь.