В Челябинской области иностранец напал на пограничников, отказавшихся от взятки

Мужчина хотел за деньги решить вопрос с досмотром грузовика

Южноуральские пограничники задержали иностранца, который пытался им дать взятку. Как сообщили в региональном пограничном управлении ФСБ, мужчина хотел за деньги решить вопрос с проверкой своего грузовика. Когда дать подношение сотрудникам не удалось, он напал на наряд. Теперь ему придется отвечать не только за мелкое взяточничество, но и за применение насилия в отношении пограничников.

Эти события случились в минувшую среду, 23 августа, на автомобильном пункте пропуска «Бугристое» в Троицком районе. Грузовик под управлением иностранца выезжал из России в соседний Казахстан. Пограничный наряд хотел проверить груз, но мужчина проигнорировал это требование. В ответ он предложил деньги, чтобы решить этот вопрос.

«Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, иностранец от своих намерений не отказался и совершил нападение на пограничный наряд в ходе фиксации дачи взятки. Противоправные действия иностранного гражданина пресечены, он задержан», — сообщают в ПУ ФСБ по Челябинской области.

В следственном отделе СК Троицка по материалам пограничников возбудили уголовное дело по статьям 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» и 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Кстати, коммерческий грузовой транспорт для пересечения границы через «Бугристое» будет регистрироваться в электронной очереди. Предполагается, что это поможет сократить время ожидания на границе. Нововведение заработает с 1 сентября.