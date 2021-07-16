В Челябинской области иномарка угодила под колеса фуры и перевернулась

ДТП обошлось без пострадавших

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

На трассе под Челябинском женщина за рулем «Сузуки» не справилась с управлением и угодила под колеса фуры. Об этом сегодня, 16 июля, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

Авария случилась накануне днем, 15 июля, рядом с поселком Полетаево в Сосновском районе. Водитель «Сузуки» совершала разворот, не справилась с управлением, после чего легковушка улетела под фуру и перевернулась.

По сведениям очевидцев, пострадавшая находилась в шоковом состоянии, однако, по предварительным данным, видимых травм не получила. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия.