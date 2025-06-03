В Челябинской области грузовой вагон сошел с рельсов на станции Кропачево

Все произошло во время ремонта путей

На станции Кропачево в Челябинской области с рельсов сошла одна тележка грузового вагона. Это случилось утром 3 июня, когда вагон подавали на тупиковый путь, сообщили в МСУТ СКР.

Из-за схода вагона пострадавших нет, обошлось и без задержек поездов.

Сейчас следователи выясняют причины случившегося и проверяют, все ли правила безопасности соблюдались работниками железной дороги. Делом занялась и Уральская транспортная прокуратура: организована проверка по соблюдению требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.