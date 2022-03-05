В Челябинской области накануне вечером грузовой поезд сбил 40-летнюю женщину. Пострадавшая получила смертельные травмы. Инцидент произошел на 102-м километре станции Муслюмово. На место выехал транспортный прокурор, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
4 марта вечером грузовой поезд сбил 40-летнюю женщину. На место смертельного травмирования женщины выехал транспортный прокурор. На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, год назад грузовой поезд сбил монтера на перегоне Сыростан — Хребет ЮУЖД во время работ. Его дочерям транспортная компания должна выплатить 1 млн рублей, а работодатели предстанут перед судом.