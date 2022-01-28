В Челябинской области грузовой поезд сбил легковушку

Обошлось без пострадавших

Сегодня, 28 января, на перегоне Жукатау — Ункурда ЮУЖД водитель легкового автомобиля выехал на пути и попал под колеса грузового поезда, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Машинист примениk экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

«По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет. Схода подвижного состава нет. На движение других поездов ДТП не повлияло», — сообщает пресс-служба.

Как ранее сообщал наш сайт, в 2021 году на ЮУЖД зафиксировано 24 ДТП, в которых пять человек пострадали и погибли двое.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные пути.

