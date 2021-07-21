В Челябинской области грузовой поезд протаранил легковушку

В салоне авто водителя и пассажиров не было

На 265 километре Южно-Уральской железной дороги грузовой поезд столкнулся с припаркованным рядом с путями автомобилем «Шевроле Нива». Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

ЧП случилось накануне поздно вечером. Машинист локомотива, заметив легковушку, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

В результате наезда машина буквально превратилась в груду железа.

«По предварительным данным, водитель автомобиля в нарушение правил дорожного движения принял решение пересечь железнодорожный путь в неустановленном месте», — сообщили в ведомстве.

Однако в момент наезда водителя и пассажиров в салоне не было. Видимо, попытка преодолеть пути оказалась неудачной и люди покинули авто.

Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.