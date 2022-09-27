В Челябинской области грузовик загорелся на ходу

Водитель успел покинуть кабину

«Инспекторы во время ликвидации происшествия сопровождали интенсивный поток транспортных средств на трассе в темное время суток. С помощью слаженных действий сотрудников ГИБДД и других специализированных служб на данном участке последствий во время оформления не допущено»,

— рассказали в Госавтоинспекции.

На 1577-м километре автодороги Москва — Челябинск в ночь на вторник, 27 сентября, в Ашинском районе на ходу загорелся грузовой автомобиль MAN. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.Сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд через параллельную строящуюся дорогу. Регулировочные действия продолжались вплоть до утра, пока сгоревший автомобиль не эвакуировали в безопасное место.За рулем большегруза находился 40-летний мужчина, он не пострадал.