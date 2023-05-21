В Челябинской области грабитель напал на женщину, кормившую кота

Ущерб составил 20 тысяч рублей

В Миассе Челябинской области ранее судимый молодой человек выхватил из рук женщины пакет и скрылся. Правоохранители задержали подозреваемого в грабеже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Потерпевшая рассказала, что она зашла в подъезд дома, в котором проживает, и решила покормить кота, обитающего на лестничной площадке. Когда женщина отвлеклась, спускающийся в этот момент молодой человек выхватил у нее из рук пакет и скрылся. Потерпевшая сообщила, что в пакете находились ее личные вещи и кошелек с деньгами и картами. Ущерб она оценила в 20 тысяч рублей.

«После получения сообщения сотрудники полиции незамедлительно приступили к поиску подозреваемого. В ходе опроса потерпевшей были установлены приметы предполагаемого злоумышленника. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили и задержали нападавшего. Им оказался неработающий и ранее судимый 25-летний местный житель. Часть денег он потратил, а остальные вещи выбросил»,— сообщили в ведомстве.

В его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ («Грабеж»). Мужчина заключен под стражу.