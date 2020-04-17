В Челябинской области горят леса и трава

Южноуральцев просят соблюдать правила пожарной безопасности.

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Из-за природных пожаров в Челябинской области в отдельных районах региона в воздухе ощущается запах гари. Главное Управление МЧС России по Челябинской области сообщает, что множество пожаров зафиксировано в Копейском городском округе.

«С наступлением пожароопасного сезона в Копейском городском округе зафиксировано 130 пожаров. Как сообщает служба пожаротушения Копейского гарнизона, за сутки на территории реагирования произошел 21 пожар, из них: 8 лесных и 4 полевых. На тушение камыша огнеборцы выезжали девять раз», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Копейский городской округ не единственный муниципалитет, в котором зафиксированы возгорания, природные пожары разгораются на территории всей области. За 16 апреля на пульт дежурного поступило 63 сообщения о возгораниях мусора и травы в Челябинской области.

Южноуральцев просят соблюдать режим самоизоляции, оставаться дома, а также соблюдать правила пожарной безопасности, если вы покидаете жилье.