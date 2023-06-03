В Челябинской области двухлетняя девочка погибла, упав с балкона третьего этажа

Возбуждено уголовное дело

В Сатке Челябинской области двухлетняя девочка выпала с балкона квартиры, расположенной на третьем этаже. В больнице ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело, сообщил журналисту ИА «Первое областное» источник в правоохранительных органах.

«Девочка 2021 года рождения поступила в городскую больницу Сатки с сочетанной высотной травмой 2 июня. Известно, что она выпала с балкона квартиры, расположенной в доме № 9 по улице Бакальской. В медучреждении ребенок скончался»,— уточнил источник.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Обстоятельства произошедшего выясняются.

В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что с начала лета в Челябинской области зафиксировано уже три случая падения детей из окон.

«Уважаемые родители! Прокуратура Челябинской области обращает ваше внимание, что падение из окон и с балконов является одной из причин детского травматизма и гибели детей! Открытые окна являются предметом повышенного любопытства несовершеннолетних. Установленные на них антимоскитные сетки создают иллюзию безопасности, дети опираются на них, что приводит к их падению с высоты»,— сообщили в ведомстве.

Кроме того, родителям напомнили об ответственности за падение детей из окон. В зависимости от исхода произошедшего в их отношении могут возбудить как административное, так и уголовное дело.