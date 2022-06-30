В Челябинской области главврача сельской больницы подозревают в махинациях с выплатами

В Кунашакском районе идет проверка

Главного врача Кунашакской районной больницы Рината Рахматуллина подозревают в мошенничестве. Речь идет о выплатах в период пандемии. В региональном Минздраве пояснили, что подозреваемый не отстранен от работы, а ведомство окажет поддержку в расследовании дела.



Известно, что в апреле 2022 года в Кунашакском районе прошла внутренняя министерская проверка деятельности учреждения здравоохранения, в том числе и по выплатам медикам в период пандемии коронавируса. Пока получить комментарии от проверяющих органов, возбуждено ли уголовное дело, не удалось.



В министерстве здравоохранения Челябинской области, между тем, пояснили, что ведомство окажет содействие для проведения полного и объективного расследования по данному делу.



Ринат Рахматуллин в данный момент воспользовался своим плановым очередным отпуском. Материал будет обновляться по мере поступления актуальной информации.

