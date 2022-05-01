В Челябинской области предприниматель незаконно получил почти полмиллиона рублей

В отношении главы фермерского хозяйства возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере

В Кизильском районе Челябинской области полицейские задержали главу фермерского хозяйства, который обманным путем получил субсидию из областного бюджета в размере почти полмиллиона рублей. Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщили 1 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники МВД установили, что 51-летний предприниматель предоставил в министерство сельского хозяйства Челябинской области ложные сведения о понесенных затратах, связанных с увеличением количества коров, на основании чего ему была выделена субсидия в размере более 460 тысяч рублей.

«Следствием ОМВД России по Кизильскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. За совершение мошенничества в крупном размере законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет»,— уточнили в ведомстве.

Предпринимателю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.