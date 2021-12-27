В Челябинской области главный технолог МУП пойдет под суд за взятку в 1,8 млн рублей

За дачу взятки будут судить директора коммерческой организации

Следственные органы завершили расследование уголовных дел в отношении главного технолога одного из муниципальных учреждений Магнитогорска и директора коммерческой организации. Их обвиняют в получении и даче взятки. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, коммерсант передал технологу взятку в размере 1,8 миллиона рублей за заключение и оплату муниципального контракта по поставке оборудования.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»). Суд решил оставить бывшего технолога под домашним арестом, а взяткодатель был заключен под стражу.

«Расследование дела окончено. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — сообщили в региональном СУ СКР.