В Челябинской области главного технолога МУП заподозрили в получении взятки

Второй фигурант дела — директор коммерческой организации

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главного технолога одного из муниципальных предприятий Магнитогорска. Его подозревают в получении взятки. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый получил взятку в размере 1,8 млн рублей от директора коммерческой организации в обмен на заключение муниципального контракта на поставку оборудования.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»).

«Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», — сообщили в региональном СУ СКР.

Пока не удалось получить информацию, о взятке на каком именно предприятии идет речь.