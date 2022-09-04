В Челябинской области глава поселения ранил своего друга во время ночной охоты

Мужчина скончался от потери крови

Минувшей ночью, 4 сентября, в Уйском районе Челябинской области глава Петропавловского сельского поселения Алексей Егоров во время ночной охоты ранил своего друга. В результате мужчина скончался. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в лесу около Петропавловки. Алексей Егоров случайно ранил своего 56-летнего товарища в левую ногу из карабина. По предварительным данным, мужчина скончался от кровопотери до приезда автомобиля скорой помощи.

«57-летний глава поселения сам вызвал полицию и скорую на место ЧП»,— добавил собеседник информагентства.

Все обстоятельства уточняются, проводится проверка.

Похожий инцидент произошел в сентябре прошлого года в Нязепетровском районе. Один из браконьеров во время охоты на косулю перепутал своего товарища с животным в темноте и выстрелил в него. От полученных травм мужчина скончался. После произошедшего стрелявший покончил с собой. В Минэкологии тогда призвали соблюдать правила безопасности во избежание подобных случаев.