В Челябинской области глава поселения и сотрудники МЧС спасли тонущего мужчину

Он хотел самостоятельно эвакуироваться

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В поселке Еманжелинка Еткульского района из реки вытащили тонущего мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Известно, что местный житель попытался самостоятельно эвакуироваться с затопленной территории. Однако его сбил с ног поток воды, и мужчину отнесло прямо в реку. Он начал тонуть. С одного берега его увидел глава поселения, с другого — сотрудники МЧС. И все вплавь бросились к нему на помощь.

«Мужчину вытащили из воды, откачали и оказали первую помощь. Пострадавшего госпитализировали в отделение терапии»,— рассказали в ведомстве.

Подробнее о том, как обстоит ситуация с подтоплениями в Челябинской области на сегодняшний день, читайте в нашем материале.