В поселке Еманжелинка Еткульского района из реки вытащили тонущего мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Известно, что местный житель попытался самостоятельно эвакуироваться с затопленной территории. Однако его сбил с ног поток воды, и мужчину отнесло прямо в реку. Он начал тонуть. С одного берега его увидел глава поселения, с другого — сотрудники МЧС. И все вплавь бросились к нему на помощь.
«Мужчину вытащили из воды, откачали и оказали первую помощь. Пострадавшего госпитализировали в отделение терапии»,— рассказали в ведомстве.
Подробнее о том, как обстоит ситуация с подтоплениями в Челябинской области на сегодняшний день, читайте в нашем материале.