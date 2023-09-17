В Челябинской области гадюка укусила собиравшую грибы женщину

Пострадавшую госпитализировали в отделение реанимации

В Кыштыме Челябинской области местную жительницу во время сбора грибов укусила гадюка. Реакция организма на укус змеи оказалось острой, женщину госпитализировали в отделение реанимации. Об этом сообщила газета «Кыштымский рабочий».

ЧП произошло в лесу в районе поселка Тайгинка. Как рассказала сама 64-летняя пострадавшая под постом в социальных сетях, она протянула руку, чтобы собрать грибы, и вдруг ее укусила змея. Женщина добралась до больницы, где ей ввели сыворотку против яда змеи. Однако состояние пострадавшей было тяжелым, и ее отправили в реанимацию.

Сейчас женщина чувствует себя лучше и находится в обычной палате под наблюдением медиков.