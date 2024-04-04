В Челябинской области гадалку будут судить по делу о мошенничестве на 2 млн рублей

Потерпевшими стали 18 человек

В Челябинской области завершили расследование уголовного дела женщины, выдававшей себя за ясновидящую. Ущерб потерпевшим составил два миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемая размещала объявления в Сети и предлагала услуги снятия порчи, возврата любимого человека и приворота. Так лжегадалка ввела в заблуждение 18 человек из разных регионов страны. За проведение «обрядов» женщина брала немалые деньги.

Расследованием дела занимались следователи Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области и сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.