В Челябинской области фура вылетела с трассы в кювет

Сотрудники Госавтоинспекции перекрывали движение

В Челябинской области на трассе М-5 водитель фуры вылетел с трассы в кювет. Чтобы вытащить большегруз из сугроба, пришлось перекрыть автодорогу и привлечь технику. О транспортном происшествии рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.



Авария случилась 31 января на 1675-м километре автодороги Москва — Челябинск.

«Осуществляется эвакуация транспортного средства, водитель которого допустил съезд в кювет. Движение перекрыто», — сказали в опубликованном ГИБДД региона видео.





Движение на трассе восстановили около 22 часов. Информации о пострадавших нет.