В Челябинской области фермера заподозрили в мошенничестве с субсидией от Минсельхоза

По версии следствия, бизнесмен подал ложные сведения

В Магнитогорске возбудили уголовное дело в отношении фермера из Агаповского района. Его подозревают в мошенничестве при получении субсидии. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщили в городской полиции.

По данным следствия, 41-летний фермер предоставил в министерство сельского хозяйства Челябинской области ложные сведения о необходимости увеличения поголовья крупного рогатого скота. В действительности же такой нужды не было.

«Следственным отделом управления МВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество)», — сообщили в полиции Магнитогорска.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Как ранее сообщил наш сайт, Верхнеуральский районный суд вынес приговор в отношении двух глав крестьянско-фермерских хозяйств. Они признаны виновными в подделке документов и мошенничестве при получении выплат от Минсельхоза.