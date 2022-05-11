В Челябинской области фермер выплатит штраф за пал травы в пожароопасный сезон

Мужчина выжигал сухую растительность горящей покрышкой

В Увельском районе Челябинской области фермера привлекли к административной ответственности за пал травы в пожароопасный сезон, сообщили Первому областному информагентству в ГУ лесами.

«Мужчина поджег покрышку, привязал к трактору и поехал по полю. Земли лесного фонда не пострадали, однако в отношении фермера составили административный протокол по статье 20.4 КоАП РФ („Нарушение требований пожарной безопасности“)», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе ГУ лесами также сообщили о случае распространения огня на лесной фонд: в Сосновском районе мужчины распиливали трубы болгаркой, искры попали на траву, и огонь быстро распространился на лес.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинской области ввели особый противопожарный режим. С 30 апреля во всех муниципальных образованиях Южного Урала вводятся дополнительные противопожарные меры.

Постановление предусматривает запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, на земельных участках, примыкающих к лесам, землям сельскохозяйственного назначения, а также проведение иных пожароопасных работ.

За минувшие майские праздники на Южном Урале ликвидировано 50 лесных пожаров на площади 258 га. На тушении было задействовано 558 человек и 212 единиц техники.