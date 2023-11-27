В Челябинской области эвакуировали застрявших в пещере парня и девушку

На месте ЧП работали все экстренные службы

Накануне вечером, 26 ноября, в Ашинском районе сотрудники МЧС эвакуировали парня и девушку из пещеры Сухая Атя. Туристы провалились на большую глубину и не могли выбраться, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Два парня и девушка решили самостоятельно обследовать пещеру. В какой-то момент двое туристов провалились на глубину восемь метров. Оставшийся на поверхности молодой человек вызвал спасателей.

«Сложная спасательная операция закончилась успешно: парня и девушку достали из пещеры и передали медицинским работникам для осмотра»,— уточнили в ведомстве.

На месте ЧП работали сотрудники МЧС, Поисково-спасательной службы, полиции, а также врачи скорой помощи.