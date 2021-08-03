В Челябинской области электровоз сошел с рельсов

На месте происшествия работают следователи

Сегодня, 3 августа, рано утром на станции Магнитогорск-Грузовой электровоз сошел с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.



«При проведении маневровых работ и вытяжке вагонов из парка „К“ произошел сход электровоза всеми колесными парами без опрокидывания. Один вагон был гружен щебнем, второй — пустой. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На месте проводятся восстановительные работы. Следователи проводят проверку.

22 июля на железнодорожных путях компании ООО «Логистика Трейд Сервис», которые находятся рядом со станцией Сыростан, случился сход вагона грузового поезда.



Напомним, 16 марта на двухпутном перегоне Сыростан — Хребет Южно-Уральской железной дороги из-за ЧП пассажирские поезда № 14 и 392 Москва — Челябинск были отправлены в Златоуст, откуда пассажиров доставили в Челябинск автобусами.

За последние семь лет на железной дороге Челябинской области было несколько крупных происшествий, связанных со сходом вагонов грузовых поездов.