В Челябинской области электромонтёр получил смертельный удар током

Мужчина выполнял работы на станции Карталы-1.

На станции Карталы-1 вечером 30 ноября произошла трагедия во время выполнения ремонтных работ. Электромонтёр получил удар током, от которого скончался.

Выяснилось, что мужчина получил травму при развороте вышки автоматической дрезины, на площадке которой он находился. При движении был задет контактный провод пути. Смерть рабочего констатировали прибывшие медики.

«После проведения осмотра места происшествия тело погибшего направлено в судебно-медицинское учреждение для установления причины смерти. В настоящее время следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России истребованы для изучения необходимые документы, проводятся опросы очевидцев и иных лиц, выполняются иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.