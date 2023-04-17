В Челябинской области электричка встала из-за обрыва провода

Пассажиров доставили на конечную станцию резервным транспортом

Сегодня, 17 апреля, на перегоне Анненск — Начальное из-за обрыва контактного провода остановился электропоезд, следующий из Магнитогорска в Карталы. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«В настоящее время все пассажиры доставлены до конечной станции — Карталы-1. Карталинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в ведомстве.

Сегодня на станции Джабык электропоезд «Ласточка» насмерть сбил 15-летнюю школьницу.